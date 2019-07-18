Якутск, , 04:06 — REGNUM

Глава Вилюйска в Якутии принёс извинения коллективу телекомпании «Саха» за инцидент, связанный с задержанием полицией журналистов «Якутия 24», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мэр извинился, но сделал акцент на том, что съёмочная группа не представилась.

В НВК «Саха» подтвердили, но заверили, что «дорожный» сюжет уже снят ив любом случае выйдут в эфир.

«Мэра Вилюйска, кажется, немного привели в чувство. Но вот интересно, а как мэр общается со своими родными вилюйчанами? У которых нет медийной и цеховой поддержки в таких ситуациях? Как часто в Вилюйске практикуются специальные собрания, на которых люди, чем-то обидевшие родного мэра зачитывают свои извинения со сцены? Как часто в полицию поступают заявления от главы задержать того или иного персонажа для выяснений? — спрашивают пользователи в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, для для НВК «Саха» журналисты «Якутия 24» 16 июля делали сюжет о состоянии городских дорог. Съёмочная группа пыталась в городской администрации взять интервью о дорожных работах у мэра Вилюйска, но он отказался и выгнал оператора и корреспондента за дверь.