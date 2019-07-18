Вашингтон, , 04:16 — REGNUM

Совместные учение вооруженных сил Соединенных Штатов и Турции будут продолжаться, заявил помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг на брифинге.

«Наши отношения в военной сфере остаются прочными, и мы продолжим участвовать вместе с Турцией в многосторонних учениях по повышению уровня боеготовности и оперативной совместимости», — заявил он.

Трахтенберг отметил, что США и Турция примут участие в запланированных учениях в Германии, Грузии и на Украине. Он также подтвердил приверженность сотрудничеству с Турцией в сфере безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Белом доме заявили, что Турция не получит американские самолеты пятого поколения F-35 из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Турция назвала это решение Соединенных Штатов незаконным и вредящим стратегическим отношениям между странами.

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