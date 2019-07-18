Вашингтон, , 05:44 — REGNUM

Палата представителей Конгресса США заблокировала предложение конгрессмена Эла Грина о вынесении импичмента американскому президенту Дональду Трампу, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что против рассмотрения инициативы высказались 332 законодателя, за — 95 конгрессменов, еще один воздержался.

«Я опечален по ряду поводов… Но иногда просто необходимо занять позицию», — заявил автор инициативы демократ Эл Грин.

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На голосование иронично отреагировал и сам Трамп.

«Это, наверное, самый нелепый и трудоемкий проект, надо которым я когда-либо работал», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмен от американского штата Техас демократ Эл Грин заявил о намерениях инициировать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу. По его словам, процедуру импичмента Трампу следовало вынести после ряда высказываний американского президента в адрес женщин из Демпартии США, которые он считает оскорбительными.

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