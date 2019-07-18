Порвоо , , 01:58 — REGNUM

В нарушении воздушного пространства Финляндии подозревают российский самолёт, сообщили в пресс-службе финского минобороны.

Хельсинки утверждает, что самолёт нарушил финское воздушное пространство 17 июля неподалёку от города Порвоо. Финская сторона, отметили в министерстве, изучает детали случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля российские Ту-160, которые проводили семичасовое патрулирование в небе над Балтикой, сопровождали истребители ВС Финляндии, Дании и Швеции.

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