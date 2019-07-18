Нью-Йорк, США, , 01:59 — REGNUM

Страны — участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) желают сохранить «ядерную сделку», однако не готовы платить за это, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в беседе с журналистами.

«Я думаю, что Европа хочет сохранить СВПД, но, к сожалению, не готова заплатить что-то за это, они не готовы вкладываться в безопасность», — заявил он.

Зариф отметил, что из-за пассивности стран Евросоюза Соединенные Штаты навязывают свою повестку.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля Китай призвал США прекратить давление на Иран и решать проблемы иранской ядерной программы политическими и дипломатическими средствами. Пресс-секретарь китайского МИД Гэн Шуан подчеркнул, что давление США на Иран мешает выполнению «ядерной сделки».

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