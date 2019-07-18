Тирасполь, , 01:26 — REGNUM

Верховный совет Приднестровья проголосовал в окончательном чтении за сокращение численности депутатского корпуса. Как передает ИА REGNUM, согласно принятым поправкам, численный состав Верховного совета сократится с 43 до 33 депутатов.

Предусмотрено также сокращение числа районных советов народных депутатов. Общий численный состав народных избранников в ПМР на все уровнях уменьшится примерно на 260 человек.

Принятые изменения вступят в силу, начиная со следующего созыва Верховного совета. Единый день голосования по выборам депутатов Верховного, городских и районных советов пройдёт 29 ноября 2020 года. Глава ЦИК Елена Городецкая заявила, что внесенный изменения позволят в том числе существенно сократить и расходы на выборы.