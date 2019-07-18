Вашингтон, , 01:26 — REGNUM

Ни одного отказа в выдаче российских виз педагогам англо-американской школы в Москве не было, сообщил журналистам российский посол в США Анатолий Антонов.

Комментируя публикацию в американской прессе о том, что 30 учителей англо-американской школы не имеют возможности получить российские визы, Антонов сказал, что это очередная ложь и что не было ни одного отказа в выдаче виз.

По его словам, американская сторона развязала «визовую войну» против России. Даже если бы такая проблема с визами возникла, то её следовало бы решать не через СМИ, а дипломатическим путём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в газете The New York Times появилась публикация о страдающей от отсутствия педагогов англо-американской школе в Москве, поскольку 30 учителям отказали в российских визах.

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