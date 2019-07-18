Брюссель, , 00:42 — REGNUM

Бывший глава Сената Румынии Мирча Джеоанэ стал заместителем генерального секретаря НАТО. Как сообщили в пресс-службе альянса, Джеоанэ вступит в должность в октябре 2019 года, заменив на этом посту Роуз Геттемюллер, передает ИА REGNUM.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Джеоанэ «автивным защитником трансатлантических связей» и отметил, что это первый представитель Румынии на столь высоком посту в НАТО.

Отметим, что Джеоанэ участвовал в президентских выборах в Румынии в 2009 году, и тогда его называли «кандидатом Москвы». В итоге он проиграл выборы Траяну Бэсеску, который считался ставленником США. Причем на избирательных участках в Румынии Джоанэ выиграл, однако Бэсеску принесли победу несколько тысяч голосов диаспоры, поданных за него на зарубежных участках.

В 2017 году в Румынии начали расследование обстоятельств той кампании, когда выяснилось, что румынские спецслужбы состояли в тайном сговоре с целью переизбрания Бэсеску.

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