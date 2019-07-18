Нью-Йорк, США, , 00:43 — REGNUM

Ограничение в передвижении главы иранского МИД Мохаммада Джавада Зарифа в Соединенных Штатах в ходе его визита в Нью-Йорк для переговоров в ООН является попыткой «политического харрасмента», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в общении с журналистами.

«Я думаю, что иранские коллеги воспринимают это, с одной стороны, как неизбежное зло, а с другой, как плату за самостоятельность внешней политики», — добавил он.

По словам Рябкова, Соединенные Штаты неоднократно вводили санкции против стран, правительства которых не устраивают американскую администрацию. С такими проблемами в том числе, по словам дипломата, сталкиваются и российские граждане, у которых возникают проблемы с получением виз в США при посещении мероприятий по линии ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля глава МИД Ирана Моххамад Джавад Зариф в ходе своего визита в Нью-Йорк призвал Соединенные Штаты прекратить попытки решить международные проблемы самостоятельно и изолировать себя от международного сообщества. Он подчеркнул, что такие организации как МАГАТЭ и Совбез ООН осудили действия США по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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