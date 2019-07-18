Вашингтон, , 00:39 — REGNUM

Покупка Анкарой зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» является подрывом принципа невозможности покупать российскую военную продукцию, существующем у других стран НАТО, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Турция долгое время была надёжным партнёром НАТО в течение 65 лет, однако закупка С-400 подрывает ту приверженность, которую выражают все союзники альянса по отказу от приобретения российских систем», — сообщили в Белом доме.

В американской администрации отмечают, что нельзя одновременно использовать и С-400 и F-35. Анкара, отмечают в Белом доме, сделала неправильный выбор, хотя могла бы купить у США Patriot, что предлагалось ей неоднократно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турцию начали поступать С-400. 16 июля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что завершён процесс поставки будет, вероятно, в апреле 2020 г.

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