Пекин, , 00:20 — REGNUM

Правильным назвал слова главы российского МИД Сергея Лаврова по поводу несуществующей «китайской угрозы» для Дальнего Востока официальный представитель МИД Китая Гэн Шуана в ходе брифинга.

По словам Шуана, Лавров, говоря о том, что разговоры о «китайской угрозе» для России относятся к разряду мифов, дал чёткую оценку ситуации. Отношения, отметил китайский дипломат, Москвы и Пекина находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Напомним, в интервью газете «Аргументы и факты» Лавров заявил, что «китайская угроза» для Дальнего Востока — миф, который продвигают геополитические противники России и Китая.

«Что касается якобы проживающих на Дальнем Востоке и в Сибири 12 млн китайцев, то достоверность этой цифры вызывает большие сомнения. А связанные с ней страхи явно преувеличены», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, не окажется ли в недалеком будущем, что Сибирь и Дальний Восток станут китайскими.