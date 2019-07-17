Вашингтон, , 23:57 — REGNUM

Министерство обороны США одобрило запрос об отправке дополнительного воинского контингента на границу с Мексикой. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Криса Митчелла.

На данный момент на границе США с Мексикой несут службу 4,5 тыс. американских военных и национальных гвардейцев.

Однако в июле министерство внутренней безопасности США запросило у Пентагона разрешение задействовать дополнительную тысячу национальных гвардейцев из Техаса для обеспечения работы центров временного содержания мигрантов в этом штате на границе с Мексикой.

В Пентагоне решили удовлетворить заявку и отправить на границу с Мексикой и 1 тысячу бойцов Национальной гвардии и дополнительно 1,1 тыс. военных.