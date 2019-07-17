Ташкент, , 23:37 — REGNUM

В Ташкенте открывается первый технологический парк программных продуктов и информационных технологий, который будет представлять из себя комплекс зданий в центре столицы, передает корреспондент ИА REGNUM.

IT-технопарк станет местом, где молодые и талантливые граждане страны смогут трансформировать свои идеи в бизнес-проекты.

Идея создания IT-технопарка возникла в ходе прошлогоднего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Индию, эта страна занимает первое место в мире по экспорту IT-продуктов — около 160 миллиардов долларов в год.

Уже 10 января 2019 года было принято постановление правительства Узбекистана «О мерах по созданию технологического парка программных продуктов и информационных технологий».

Согласно документу, технопарк освобожден до 1 января 2028 года от уплаты всех налогов, таможенных платежей за комплектующие части, детали, узлы и другое, работники парка облагаются пониженным подоходным налогом — 7,5%, тогда как в республике налог составляет 12%.

Как сообщил журналистам директор технопарка Фархад Ибрагимов, работу парка будет финансировать фонд Информационно-коммуникационных технологий при Министерстве информационных технологий и коммуникаций.

«Резидентам парка будут предоставлены все условия — место, компьютерная техника, возможность общения с единомышленниками. У основателей стартапов есть три стадии развития — инкубационная, когда в течении трех месяцев фонд оплачивает все расходы, акселерация, когда продукт стартапа готов к выпуску на рынок и венчурное финансирование проекта», — сказал Ибрагимов.

Как отметили в ходе встречи с журналистами представители технопарка, возможность осуществлять и воплощать свои идеи в республике приостановит утечку мозгов из страны.

Технопарк оставляет за собой право участвовать в проектах резидентов в размере до 5%.