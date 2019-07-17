Киев, , 23:27 — REGNUM

Делегация Украины призвала депутатов Евросоюзного парламента сохранить и усилить санкции против Российской Федерации. Об этом рассказал сегодня, 17 июля, бывший президент Украины Пётр Порошенко, который был членом делегации.

Порошенко и санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы обратились с просьбой к депутатам ЕП, чтобы в резолюции обязательно присутствовали несколько позиций. Это сохранение санкций против России», — рассказал Порошенко.

Он уточнил, что также украинская делегация просила усилить санкции против России, если Москва «не выполнит Минские соглашения». Напомним, что Минские соглашения должна выполнить Украина, а Россия даже не является стороной этих соглашений.

Напомним, что глава Евросоюзного совета Дональд Туск уже заявил, что санкции против России не будут сняты до тех пор, пока Москва «не выполнит Минские соглашения».