Никосия, , 23:11 — REGNUM

«Воды Восточного Средиземноморья сейчас жарче обычного, и не только из-за летних температур. Речь идет о газе и политических конфликтах, — пишет сегодня, 17 июля, испанское издание El Pais. — В минувший вторник турецкое правительство бросило вызов объявлению санкций со стороны Европейского союза, опередив его всего на несколько часов. Оно заявило, что отправит больше судов в кипрские воды, где уже располагает двумя кораблями для буровых работ и одним — для сейсмических исследований. Всех их сопровождает соответствующий эскорт из военных кораблей и дронов».

По просьбе правительств Никосии и Афин, а также в качестве наказания за нарушение суверенитета Кипра Брюссель постановил в понедельник наложить санкции на Анкару. Помощь, которую получает Турция как страна-кандидат на присоединение к ЕС, будет урезана на 146 миллионов евро, а контакты на высоком уровне — приостановлены. В числе последних — переговоры о соглашении насчет авиации. Кроме того, Евросоюз порекомендовал Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную политику в адрес Турции.

Ответом турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу стало игнорирование: «Они [санкции] не заслуживают того, чтобы принимать их всерьез. Подобное уже делали раньше, и это не является чем-то, что может на нас повлиять». Приняв во внимание, что ЕС нуждается в Турции — например, чтобы контролировать миграционные потоки — глава турецкой дипломатии заявил: европейские лидеры возобновят встречи [с турками], поскольку им «некуда деваться». Чавушоглу также предупредил, что если Евросоюз продолжит политику репрессивных мер (например, он мог бы заморозить активы турецких предприятий, втянутых в конфликтную ситуацию), Турция перейдет к более активной деятельности в спорном регионе. «У нас сейчас есть три судна в Восточном Средиземноморье, мы отправим четвертое», — сказал министр.

«Сага о средиземноморских углеводородных ресурсах началась десятилетие назад с обнаружения огромных запасов газа в водах Израиля, — напоминает El Pais. — Тогда, на фоне экономического кризиса, страны региона взялись за лихорадочные поиски подводного углеводорода. Вслед за израильскими месторождениями «Тамар» (2009) и «Левиафан» (2010) были обнаружены «Афродита» на юге Кипра и «Зохр» (2015) в Египте. Вместе они содержат почти два триллиона кубометров газа, что эквивалентно тому количеству, которое весь ЕС потребляет за четыре года. Кроме того, речь идет о газе, расположенном близко к европейскому рынку — и это в тот момент, когда Брюссель стремится уменьшить свою энергетическую зависимость от России».

Кипр остается разделенным на две части с 1974 года (когда Турция вторглась туда в ответ на государственный переворот, угрожавший аннексией острова Грецией). Сейчас Республика Кипр по-прежнему контролирует юг, а на севере существует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция, обеспечивающая ее экономическое выживание. Греко-киприотское правительство утверждает, что часть прибыли от газа будет зарезервирована для передачи туркокиприотам, когда будет достигнуто соглашение о воссоединении острова. Впрочем, в ближайшее время это вряд ли произойдет: все переговоры на эту тему пока заканчивались провалом.