Каракас, , 23:06 — REGNUM

Венесуэла ожидает от нового главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля уважения к её суверенитету. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

«Я надеюсь, что новый глава европейской дипломатии будет проявлять больше уважения к суверенитету Венесуэлы вместо того, чтобы атаковать нас», — сказал он журналистам на полях сессии Экономического и социального совета ООН.

Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель должен сменить Федерику Могерини на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Его кандидатура ранее была ободрена главами государств и правительств стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

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