Москва, , 22:46 — REGNUM

17 июля 2019 г. Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включен Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада).

Организация включена в перечень в соответствии с Федеральным законом"О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прави свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» на основании решения заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.

Об этом сообщили ИА REGNUMв Министерстве юстиции России.