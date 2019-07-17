Минск, , 22:40 — REGNUM

Участники трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании 17 июля в Минске достигли договорённости о восстановлении разрешенного моста в Станице Луганской. Об этом сообщил по итогам заседания представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

«Представители Киева и Луганска подтвердили необходимость восстановления моста в Станице Луганской и пришли к договоренности, что стороны одновременно начинают его ремонт», — приводит его слова ТАСС.

Грызлов добавил, что КПП в районе Станицы Луганской является одним из немногих пунктов перехода через линию разграничения, и мост на этом участке имеет большое значение для решения проблем гуманитарного и социального характера.

По его словам, стороны взяли на себя обязательство, что после восстановления мост будет использоваться исключительно в гражданских целях.

Как передавало ИА REGNUM , 5 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать разрушенный мост в Станице Луганской и водоснабжение населённых пунктов Донбасса. В ЛНР после этого заявили, что будут расценивать любые односторонние действия Украины по ремонту и эксплуатации моста как грубое нарушение Минских соглашений.

В то же время в Луганске заявили, что готовы сами взяться за ремонт моста, однако прежде необходимо на уровне контактной группы в Минске согласовать проект и правила его использования, а также вопрос безопасности граждан и движения транспортных средств.

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