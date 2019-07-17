Великий Новгород, , 22:37 — REGNUM

Новгородский районный суд сегодня, 17 июля, удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении под стражу начальника управления ГИБДД по Новгородской области Владимира Лонского, подозреваемого в получении взяток. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России.

Лонский заключён под стражу на два месяца, до 15 сентября 2019 года.

Следствие подозревает его в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, а также в получении взятки путём вымогательства по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Расследование уголовных дел продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Лонский отстранён от занимаемой должности. Исполняющим обязанности начальника УМВД России по Новгородской области назначена служебная проверка, которую проводят сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального управления МВД.

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