Тбилиси, , 22:28 — REGNUM

В начале текущей недели Москву посетили трое депутатов парламента Грузии от фракции «Альянс патриотов Грузии» во главе с председателем фракции Георгием Ломией. С ними встретились председатель комитета по иностранным делам Совета Федераций Константин Косачев и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Грузия

Стороны обменялись декларациями о намерениях работать на улучшение отношений между двумя странами.

Однако подлинные намерения были раскрыты лидером партии Давидом Тарханом-Моурави в ходе его выступления 3 июля по его телеканалу «Объективи». Он прямо заявил, что Россия является оккупантом и что их цель — «обманывать».

Он начал с того, что на первое июля была запланирована встреча депутата от их фракции Ирмы Инашвили с председателем Госдумы. Якобы на повестке дня была отмена визового режима, но — последние события привели к отмене той поездки. А 2 июля — якобы встреча Ломии с лидерами Абхазии и Южной Осетии. А дальше прямым текстом:

«Мы говорим Москве: не тронь нас и не тронем вас. Мы хорошо поработали в Вашингтоне, в Брюсселе, в Вене и в Москве. Это была работа на благо страны. Вернуть ей территории и обмануть врага. Этих оккупантов надо обманывать!.. Россия — оккупант, и я первый об этом говорил».

Выходит, что глава формально дружественной России грузинской партии называет Россию «врагом и оккупантом» и призывает обманывать российских партнёров. Следовательно, названные депутаты от фракции приезжали в Москву, чтобы обманывать.