Тбилиси, 17 июля 2019, 22:28 — REGNUM
В начале текущей недели Москву посетили трое депутатов парламента Грузии от фракции «Альянс патриотов Грузии» во главе с председателем фракции Георгием Ломией. С ними встретились председатель комитета по иностранным делам Совета Федераций Константин Косачев и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Стороны обменялись декларациями о намерениях работать на улучшение отношений между двумя странами.
Однако подлинные намерения были раскрыты лидером партии Давидом Тарханом-Моурави в ходе его выступления 3 июля по его телеканалу «Объективи». Он прямо заявил, что Россия является оккупантом и что их цель — «обманывать».
Он начал с того, что на первое июля была запланирована встреча депутата от их фракции Ирмы Инашвили с председателем Госдумы. Якобы на повестке дня была отмена визового режима, но — последние события привели к отмене той поездки. А 2 июля — якобы встреча Ломии с лидерами Абхазии и Южной Осетии. А дальше прямым текстом:
Выходит, что глава формально дружественной России грузинской партии называет Россию «врагом и оккупантом» и призывает обманывать российских партнёров. Следовательно, названные депутаты от фракции приезжали в Москву, чтобы обманывать.