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VI Форум регионов России и Белоруссии: самое важное

18 июля завершается VI Форум регионов России и Белоруссии на тему «Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России». В этом году он проходит в Санкт-Петербурге. Форум стартовал 16 июля, а 18 июля запланировано участие в пленарном заседании Шестого форума регионов президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, что первый форум состоялся в 2014 году в Минске, второй — в 2015 году в Сочи, третий — в 2016 году в Минске, четвёртый — в 2017 году в Москве, пятый — в 2018 году в Могилёве.