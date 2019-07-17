Киев, , 22:10 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что некоторые «партнеры» Украины отговаривали его звонить президенту Российской Федерации Владимиру Путину, но он их не послушал. Соответствующее заявление Зеленский сделал в видеоролике, который опубликован на его канале в YouTube.

По словам Зеленского, когда партнеры Украины прознали, что он собирается звонить Путину, они очень недвусмысленно намекнули, что лучше бы этого не делать.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина, конечно, должна быть благодарна «партнерам», но в то же время иметь свое мнение.

«Поэтому я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне», — подчеркнул Зеленский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Зеленский действительно позвонил Владимиру Путину и обсудил с ним в том числе судьбу украинских моряков-нарушителей, которые в ноябре 2018 года по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко вторглись в территориальные воды России и пытались прорваться через российский Керченский пролив.

Украинские моряки и сотрудники СБУ, находившиеся на боевых кораблях ВМФ Украины, которые вторглись в пределы границ России, были задержаны российскими пограничниками. Сейчас их судят.