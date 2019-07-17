Москва, , 22:06 — REGNUM

Указ президента РФ Владимира Путина следует рассматривать не только в историческом контексте, речь идет о реальной помощи, что называется здесь и сейчас, конкретным людям, конкретным семьям. Как передает корреспондент ИА REGNUM17 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном получении гражданства России для всех жителей Донбасса стал логическим продолжением той политики, которую он последовательно проводит в течение двух последних десятилетий, — политики собирания русского мира», — заявил Клинцевич.

Он дал понятие о масштабе события.

«Делается максимум возможного для устранения последствий развала Советского Союза — крупнейшей геополитической катастрофы XX века, когда в один миг 25 млн русских людей оказались за границей», — указал сенатор.

Президент РФ подписал указ, согласно которому претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке смогут украинцы, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

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