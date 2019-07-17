Эрбиль, Ирак, , 21:26 — REGNUM

Сотрудник генерального консульства Турции в иракском Эрбиле погиб в результате вооружённого нападения. Информацию об этом подтвердило 17 июля министерство иностранных дел Турции.

Ранее турецкое агентство Anadolu Ajansı сообщило о том, в одном из ресторанов Эрбиля неизвестный открыл огонь из двух пистолетов по турецкому дипломату и его спутникам. Сотрудник консульства и один гражданин Ирака от полученных ранений погибли на месте.

В МИД Турции сообщили, что содействуют иракским властям для выяснения всех обстоятельств происшедшего и скорейшей поимки причастных к нападению.