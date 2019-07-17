Горки-9, Московская область, , 21:17 — REGNUM

Вице-премьер Российской Федерации Максим Акимов на специальном совещании у председателя правительства Дмитрия Медведева, состоявшегося сегодня, 17 июля, в его подмосковной резиденции, рассказал, каким будет новый электронный паспорт граждан России.

По словам Акимова, выдача новых электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Когда число точек выдачи новых электронных паспортов достигнет 3 тыс. по всей стране, прекратится выдача бумажных паспортов. По расчетам правительства, это произойдет в 2020 году.

Пилотным регионом данного проекта станет Москва.

Акимов показал, что новый электронный паспорт будет по форме напоминать банковскую карту. В паспорте будет чип, носитель информации, а также возможность бесконтактного считывания.

«Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR-кодом». — подчеркнул Акимов.

Такой электронный паспорт будет выдаваться сроком на 10 лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, место рождения и срок действия документа. На электронном носителе будут содержаться данные миграционного учета, а также данные о водительских правах, СНИЛС, ИНН и другие данные.

на обратной стороне паспорта будут расположены буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца.