Горки-9, Московская область, , 20:47 — REGNUM

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные. Об этом глава правительства заявил сегодня, 17 июля, на специальном совещании по вопросу внедрения электронного удостоверения личности.

Совещание о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации Government.ru

Медведев рассказал, что Россия должна перейти на цифровые паспорта к 2024 году. Происходить это будет поэтапно и никто не будет принудительно заставлять граждан это делать.

«Разумеется, что никто сейчас не говорит о том, чтобы прямо немедленно, прямо сейчас заменить бумажные паспорта непривычным документом. Обычный паспорт, он, естественно, будет действовать. И мы планируем постепенно переходить к тому новшеству, о котором я сейчас говорил», — подчеркнул Медведев.

Брифинг Максима Акимова по завершении совещания о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации Government.ru Брифинг Максима Акимова по завершении совещания о внедрении электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации Government.ru

Также глава правительства отметил, что некоторые федеральные чиновники предлагают ускорить процесс перехода на электронные паспорта и завершить его к 2023 году. Хотя эти сроки уже не так далеки, всё это вполне можно устроить.

Также Медведев подчеркнул, что все компоненты электронного паспорта гражданина России должны производиться на территории Российской Федерации, а также иметь высокую степень защиты.