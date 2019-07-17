Киев, , 19:11 — REGNUM

Новый созыв Верховной рады Украины должен принять закон об амнистии для жителей с отдельных регионов Донбасса, чтобы вернуть их в состав Украины. Об этом 17 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог Руслан Бортник.

«Амнистия — единственный и правильный способ вернуть людей, договориться с людьми. Вернуть территории, предприятия без людей невозможно. Несмотря на то, что это простая и очевидная идея, у нас в обществе до сих пор продолжается дискурс относительно того, что же мы будем возвращать? Мы возвращаем Донбасс или дончан — людей, которые проживают в этом регионе? Без договоренности с людьми, которые проживают на этой территории вернуть этот регион невозможно. Сначала мы должны договориться с этими людьми, потом с этими людьми вернутся территории и предприятия», — сказал Бортник.

Он призвал отдельных радикальных украинских политиков и экспертов прекратить накалять обстановку и рассказывать о том, что на Донбассе якобы «живут неправильные люди, что их нужно перевоспитывать, украинизировать».

«Чем больше мы говорим, что они — не самостоятельные, что они террористы, экстремисты, тем меньше вероятности, что их сможем вернуть. Чем больше мы принимаем законов о декоммунизации, об образовании, о языке, тем сложнее нам будет с ними разговаривать», — добавил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил полное снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут «незаконно национализированные» предприятия региона законным собственникам.

«Вопрос с эконмической блокадой… Все это возможно. В Минске мы об этом говорим… Все в ближайшее время можно открыть, но тогда верните нам незаконно национализированные наши предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях», — сказал Зеленский.

При этом он пообещал упростить выдачу украинских пенсий пенсионерам Донецка и Луганска, в частности, пролить на год сроки обязательной отметки в Пенсионном фонде Украины. В настоящее время пенсионер вынуждены раз в два месяца отмечаться в ПФУ.