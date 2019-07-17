Москва, , 20:46 — REGNUM

Вопрос о судьбе украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, нельзя сводить только к вопросу прав и правоприменения, считает депутат Госдумы РФ Михаил Старшинов («Единая Россия»). Об этом он заявил 17 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Старшинов «Эту ситуацию нельзя сводить только к вопросам прав и правоприменения. Конечно, этот вопрос в значительной степени политический и требующий адекватного поведения двух сторон, а не одной. С одной стороны, как человек я понимаю, что эти люди, скорее всего, стали заложниками — им был дан приказ, и они его выполняли. Что им делать? Иначе бы они оказались в украинской тюрьме. И они заложники порошенковского идиотизма. И, наверное, по-человечески я желал бы им оказаться дома. Но мы натыкаемся на право. Как нам поступить?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Отметим, что ранее ФСБ России предъявила украинским морякам обвинения в окончательной редакции. Всем им инкриминируется часть 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой»).

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