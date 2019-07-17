Москва, , 18:30 — REGNUM

Невыдача учителям Англо-американской школы в Москве представлена американской стороной в искажённом свете. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы готовы оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США в РФ, в том числе школьным преподавателям, максимально оперативно, при условии, что Вашингтон будет точно так же действовать в отношении российского персонала», — заявила Захарова.

Она отметила, что учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Иными словами, учитель является формально американским дипломатом с соответствующими привилегиями, но при этом работает в коммерческой структуре.

По её словам, именно от американской стороны «полностью зависит, когда будет разблокирован визовой процесс», поскольку Москва в течение многих лет просила США привести в соответствие статус школы.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают около 1200 детей разного возраста — детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

«У меня есть неопровержимые доказательства того, что соответствующие утечки были сделаны по линии Вашингтона и статья появилась по указке», — отметила Захарова.

«Сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию», — добавила она.