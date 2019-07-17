Стокгольм, , 18:28 — REGNUM

Крупнейший шведский банк Swedbank возможно совершал сделки, связанные «с сирийской программой химического оружия» и «финансировал терроризм», сообщает новостной портал delfi. lv со ссылкой на шведские СМИ.

В 2018 году одно дознание показало, что были совершены сделки между Swedbank, а именно через литовское отделение, и банком FBME, который «имеет репутацию самого грязного банка в мире из-за его нелегальных сделок с оружием, финансирование терроризма и отмыванием денег».

Сейчас властями США ведется расследование коммерческих отношений Swedbank с FBME. Никаких комментариев для шведских СМИ пресс-секретарь Swedbank Унни Йерндаль не дала, аргументируя это тем факт, что ведется и следствие, и внутренне дознание.