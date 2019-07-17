Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM

Косовский казус — удобный пример для аргумента о политической целесообразности. Он используется, чтобы показать, «как можно преодолеть разрыв между политическими стремлениями и правовой действительностью». Об этом на одной из сессий летней школы CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» рассказал ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Сергей Маркедонов.

С его слов, через призму Косово рассматривают практически все современные конфликты сепаратистского характера, тем более если необходимо обосновать вмешательство НАТО. «Проблема Косово сегодня очень политизирована, на Западе ее часто позиционируют как пример «лечебной сецессии» (remedial secession). «Прозападный» вектор Косово активно поддерживается и не обсуждается как региональный этнополитический вызов», — прокомментировал эксперт.

По мнению Маркедонова, пример Косова, где НАТО использовало силу, воспринимается нашей страной как контраргумент в случае обвинения России в применении силы в Крыму или признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В то же время Запад говорит, что российский подход носит односторонний характер, а для усиления аргументов активно позиционируется борьба с призраком «ресоветизации», из-за чего складывается ощущение, что все постсоветские страны строят планы по независимости, полагаясь на повторение «казуса Косова».

Отвечая на вопрос о том, можно ли этот казус рассматривать как прецедент для постсоветского пространства, Маркедонов отметил, что ситуация в Косово в начале 1990-х не оказывала влияния на сепаратизм на Кавказе, тогда она рассматривалась только в контексте югославской проблемы.

В заключение он отметил, что казус каждого из постсоветских конфликтов уникален. По-разному реагирует и Россия на события: от включения территории в свой состав, до непризнания и игнорирования существования того или иного непризнанного государства.

Напомним, что летняя школа CIRP «Россия и Запад: в поиске региональной стратегии в Юго-Восточной Европе» прошла с 8 по 12 июля 2019 года в Ленинградской области. Школа проходила при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова, Российско-польского центра диалога и согласия и Русско-балтийского медиацентра.