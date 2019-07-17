Москва, , 17:57 — REGNUM

Чем ближе день выборов в Законодательное собрание Севастополя, тем больше возникает обоснованных опасений, что в городе федерального значения повторится московский скандал с недопуском независимых кандидатов и всех непарламентских партий. И скандал этот может «сбить на взлёте» карьеру Михаила Развожаева, свеженазначенного врио губернатора Севастополя, в котором градоначальники и без того ненадолго задерживались из-за конфликта с парламентом. Изначально процесс сбора подписей был для них серьёзным препятствием: так, 19 из 84-х одномандатников не смогли собрать нужное для сдачи количество, сообщил вчера председатель севастопольского избиркома Сергей Даниленко.

Однако и тем, кто удачно проделал тяжёлую, кропотливую работу по сбору подписей, может грозить отказ от участия в выборах. И, как показала проверка подписей кандидатов в Московскую городскую думу, Севастопольской городской избирательной комиссии совершенно необязательно искать для этого законные основания. Бюрократическая волокита (как считают некоторые, сознательная и целенаправленная) с проверкой фамилий подписавшихся через государственные базы данных даёт для этого массу возможностей.

Придраться могут не только к «подозрительной» подписи или к неразрешённому (внезапно!) сокращению. В арсенале тех, кто намерен защитить избирательные урны от неприятных для власти политических игроков, есть и обычная «халатность». Фамилии в базы данных вносятся с ошибками, а когда добросовестный искусственный интеллект закономерно не обнаруживает в своих хранилищах «Игрей» и «Викторочичей», их подписи просто вычеркиваются. Таким образом, борьба идёт за каждого человека, и система своих позиций сдавать так просто не намерена.

Некоторые эксперты полагают, что именно такая повальная выбраковка подписей — единственное, что может обеспечить победу «Единой России» в Севастополе.

Звучат и другие тревожные звонки. К примеру, региональное отделение «Партии пенсионеров» лишилось своей верхушки, хотя до выборов осталось каких-то два месяца.

Глава севастопольского отделения Михаил Волков и ещё четыре его сопартийца убрали свои фамилии из списка кандидатов и покинули ряды самой партии. По словам самого Волкова, причиной такого решения стало их несогласие с той позицией, которую заняло федеральное руководство «Партии пенсионеров». По неподтвержденным сведениям, на первых лиц регионального отделения просто надавили из центра. Сильно и бескомпромиссно.

Сгущаются тучи и над севастопольскими отделениями партий «Зелёные» и «Родина», представителей которых, по некоторым данным могут снять с участия в выборах в Законодательное собрание города под предлогом недостоверности собранных подписей. Такое предположение в частности высказала сенатор Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева.

Что касается «Родины», то, как заявил председатель ее регионального отделения Иван Комелов, она готова к проверке собранных подписей в городской избирательной комиссии. Более того, по его словам, если местный избирком усомнится в достоверности подписей собранных партией «Родина» (которая, по словам Комелова, собрала вдвое больше от установленного законом количества подписей), то она намерена обратиться к жителя Севастополя с просьбой лично прийти и подтвердить свою подпись.

Отметим также, что вероятность таких действий со стороны Севизбиркома повышает и то, что у у всех непарламентских партий очень большие шансы попасть в севастопольское законодательное собрание — помимо участников коалиции подписи (причём первой) сдала в избирком и «Партия Дела». Данные социологии, на которые, в частности, сослался в своём Телеграм-канале местный политтехнолог Сергей Михайлюк, говорят о том, что в Севастополе за партию «Родина» неделю назад готово было проголосовать 7% избирателей. За партию «Зелёные» и «Партию Дела» готовы отдать голоса 6% избирателей. Но, видимо, мнение горожан в вопросе выбора их депутатов решили не учитывать.