Москва, 17 июля 2019, 17:53 — REGNUM
То, что украинские моряки, арестованные в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, выполняли приказ, не значит, что они не должны нести ответственность за совершенное преступление, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
С ним солидаризировался председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав СНГ Александр Ковалёв:
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия и продлил меру пресечения всем 24 фигурантам на три месяца — до 26 октября 2019 года.
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