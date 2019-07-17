Киев, , 17:38 — REGNUM

Министерство иностранных дел Украины выражает России протест в связи с решением суда о продлении «незаконного содержания за решёткой» украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе, говорится в распространённом 17 июля заявлении украинского ведомства.

В Киеве считают, что действия российских властей являются «грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие, согласно Конвенции ООН по морскому праву и обычному международному праву».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на три месяца арест всем 24 украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в ноябре 2018 года.

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