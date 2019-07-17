Москва, , 17:35 — REGNUM

Политолог, член экспертного совета Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Леонид Поляков прокомментировал статью спикера Государственной думы Вячеслава Володина «Живая Конституция развития», которая вышла сегодня, 17 июля, в «Парламентской газете».

По словам Полякова, центральный тезис статьи Володина — это дать новую трактовку, соответствующую современным реалиям, ключевых понятий 7 статьи Конституции, в которой сказано, что Россия — социальное государство.

Поляков отмечает, что за то время, которое прошло с момента принятия действующей Конституции, очень многое изменилось. Требования граждан к тому, что является реальным наполнением понятий «достойная жизнь» и «свободное развитие» серьезно повысились.

«Это значит, что есть возможность в рамках точечной корректировки положений сделать более реальным осуществление этих запросов граждан на то, чтобы вести достойную жизнь и свободно развиваться», — пояснил политолог.

Чтобы смысл 7 статьи Конституции о социальном государстве реализовывался с новой полнотой, необходимо сделать некоторые изменения в балансе различных институтов и ветвей власти, а также в государственном механизме в целом.

Собственно, Володин и предлагает настроить баланс между законодательной и исполнительной властью, предоставив Государственной думе возможность участвовать в консультациях при выборе конкретных министров и заместителей председателя правительства, которые затем будут утверждены указом президента.

«Мне кажется, что это центральное положение статьи, и как быстро оно может быть реализовано — я думаю, что в течение осенней сессии вопрос может быть поставлен в повестку дня. Хотя, конечно, прежде всего, это должно идти в формате широкой общественно-политической дискуссии», — считает Поляков.

Если законодатели будут активно участвовать в формировании правительства, то это, по мнению политолога, придаст драйв всей программе реализации майских указов президента России Владимира Путина, в которых поставлена четкая цель — прорывное развитие страны.