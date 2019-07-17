Челябинск, , 17:22 — REGNUM

Главными «точками роста» на Южном Урале являются расширение социальных программ и забота о людях, заявил 17 июля врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своём паблике «ВКонтакте».

"Забота о людях и расширение социальных программ — вот одна из главных точек роста на Южном Урале. И наш регион экономически к этому совершенно готов», — написал Текслер.

Напомним, Текслер является одним из пяти кандидатов на пост губернатора Челябинской области. Главу региона жители Южного Урала выберут 8 сентября на пять лет.

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