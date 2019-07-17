Дамаск, , 17:16 — REGNUM

В провинции Хама на равнине Аль-Гааб расположен мост под названием Бейт Аль-Рас. На днях террористы из группировки «Хаяйт Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили его. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Мост соединял удерживаемую правительством часть равнины Аль-Гааб с районами, удерживаемыми джихадистами. Боевики разрушили важный мост, чтобы предотвратить продвижение Сирийской арабской армии на запад провинции Идлиб.

Эти действия исламистов по времени совпали с прибытием на северо-запад провинции Хама большого конвоя сирийских военных. Данные подкрепления должны принять участие в предстоящем наступлении сирийской армии в данном районе. Наступление ожидается через несколько недель. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

По оценкам экспертов, наступательные действия не начнутся ранее 2 августа. Это связано с тем, что на 1−2 августа запланирована встреча по Сирии в астанинском формате. Она пройдет в городе Нур-Султан. На этот раз будут участвовать и наблюдатели из Ливана и Ирака, они будут в том же статусе, что и Иордания.