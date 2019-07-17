Москва, , 17:11 — REGNUM

Лефортовский суд Москвы на заседании 17 июля принял решение о продлении срока ареста украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

По её словам, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия и продлил меру пресечения всем 24 фигурантам на три месяца — до 26 октября 2019 года.

Напомним, неделей ранее стало известно, что ФСБ России предъявила украинским морякам обвинения в окончательной редакции. Всем им инкриминируется часть 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил журналистам, что вопрос о возможном обмене украинских моряков фигурировал в телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем не менее стороны не ведут никаких переговоров на этот счёт.

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