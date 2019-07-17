Кабул, , 17:02 — REGNUM

Легкие вертолеты MD 530 °F Cayuse Warrior, которые поставляются Соединенными Штатами Афганистану, сейчас являются основным типом боевых вертолетов ВВС страны. В 2017 году Пентагон заключил с компанией MD Helicopters контракт на поставку 150 легких боевых вертолётов MD 530 °F в Афганистан. Вооружение вертолета находится в подвесных контейнерах. Оно включает контейнеры с 12,7-мм пулеметами FN Herstal М3Р, а также подвесные пусковые установки М260 для 70-мм неуправляемых ракет.

Однако афганские пилоты не в восторге от американских машин. По их мнению, они не соответствуют суровым условиям Афганистана. У вертолета слишком слабый двигатель, чтобы перелететь через горные хребты, которыми окружен Кабул. У него отмечаются проблемы с рулевым винтом. Кроме того, вертолет не бронирован. Поэтому спустившись ниже, можно попасть под ответный огонь противника, а с большой высоты нет возможности прицелиться.

В связи с этим афганские ВВС всеми силами пытаются продлить срок службы советским вертолетам Ми-35П. Данные боевые машины были выведены из состава ВВС еще в 2015 году, но афганцы пытаются поддерживать их в работоспособном состоянии, чтобы иметь воздушную поддержку операций. Об этом пишет «Российская газета».

Помощь Афганистану оказывает Индия, поставляя вертолеты Ми-25, экспортную версию вертолета Ми-24Д. Она уже передала шесть таких боевых машин афганским ВВС. Будет поставлено еще два вертолета.