Москва, , 16:50 — REGNUM

В подписных листах за выдвижение на выборах кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва были использованы 344 подписи ранее умерших людей. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава МГИК уточнил, что подписи «мёртвых душ» использовались для сбора голосов по 12 кандидатам.

В частности, за Любовь Соболь было отдано четыре таких голоса, за Геннадия Гудкова — пять и Дмитрия Гудкова — два. «Рекорд» установил кандидат в депутаты Александр Загородних — у него 174 такие подписи.

«Также в подписных листах кандидатов проставлялись подписи с недействительными паспортными данными — несуществующие избиратели, «призраки», — добавил Горбунов.

Таких кандидатов было 13, в общей сложности за них отдано 9794 подписи. Из них у Ильи Яшина — 185 голосов, Любови Соболь — 268, Сергея Митрохина — 114, Геннадия Гудкова — 1051. Лидер — Андрей Бабушкин, у него 2845 таких голосов.

В число нарушений входят голоса одних и тех же избирателей, проставленные за разных кандидатов, что подтвердила экспертиза графологов, и сбор подписей избирателей, проживающих в других избирательных округах, не обладающих активным избирательным правом.