Киев, , 16:47 — REGNUM

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании бывшего бойца ДНР, причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук», которым, по мнению украинской стороны, в 2014 году в Донбассе был сбит малайзийский Boeing 777. Соответствующее заявление сделал на брифинге 17 июля замначальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

Он продемонстрировал видео с мобильного телефона, на котором, по утверждению СБУ, запечатлено перемещение ЗРК «Бук» по Донецку на автотягаче.

«Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили личность из числа боевиков, которая забрала его на автопредприятии в Донецке», — сказал Маяков.

По его словам, спустя три года этого человека удалось задержать при пересечении российско-украинской границы на подконтрольной Киеву территории. «Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание здесь, на Украине», — сказал представитель СБУ.

Маяков добавил, что Киевом расследуется возможная причастность к крушению малайзийского «Боинга» в общей сложности 150 человек, а «боевики ДНР, причастные к транспортировке ЗРК «Бук», будут осуждены на Украине за терроризм».

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает объективным расследование катастрофы MH17, которое проводят Нидерланды. Он напомнил, что с самого начала Россия предлагала своё участие и помощь в совместном расследовании, однако получила отказ.

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