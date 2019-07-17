Челябинск, , 16:46 — REGNUM

Баннер претендента на пост губернатора Челябинской области — директора по правовым вопросам ООО «Центр защиты прав жителей Челябинской области» Александра Лебедева признан незаконной агитацией, сообщили 17 июля в региональном избиркоме.

Вердикт вынесен Челябинским областным судом 16 июля. Суд решил отказать Лебедеву, который ранее требовал признать незаконным постановление областного избиркома о том, что баннер с изображением потенциального кандидата — незаконная агитация.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в Челябинской области пройдут выборы губернатора. Заявки на участие в выборах подали 14 человек.

Среди них семь самовыдвиженцев: Лебедев, Александр Комиссаров, Станислав Артёмов, неработающая Татьяна Якимова, гендиректор «Промконструкция-О» Андрей Аюпов, гендиректор ООО «Арсенал» Сергей Морозов, арбитражный управляющий Виктор Перов и врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

От КПРФ заявился адвокат «Южно-Уральского адвокатского центра» Челябинской Константин Нациевский, от ЛДПР — депутат Госдумы Виталий Пашин, от «Гражданской Силы» — индивидуальный предприниматель Алексей Севастьянов, от «Родины» — директор ООО «Агентство спортивного менеджмента» Сергей Смышляев, от «Партии пенсионеров» — гендиректор ООО Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» Степан Фирстов, от «Яблока» — гендиректор ООО «Теплогазмонтаж» Ярослав Щербаков.

Зарегистрированы же в качестве кандидатов только пятеро — Текслер, Севастьянов, Смышляев, Пашин и Нациевский. Остальным отказано в регистрации, Комиссаров снял свою кандидатуру.

Таким образом, Лебедев формально кандидатом на пост губернатора не является. Баннер с его изображением и с надписью «Ваш защитник Александр Лебедев» в Ленинском районе Челябинска стал поводом к судебному разбирательству. Жалобу на предвыборную рекламу подал Нациевский.

Областной избирком счёл плакат незаконной агитацией, Челябинский областной суд встал на сторону комиссии.

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