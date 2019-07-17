Киев, 17 июля 2019, 16:44 — REGNUM
Украинские эксперты отмечают в соцсети Фейсбуке «подлость в действиях штаба партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в отношении партии «Голос» певца Святослава Вакарчука».
В частности, журналист Дмитрий Литвин проинформировал, что «Европейская солидарность» рассылает гражданам СМС-сообщения, в которых указывает, что партия «Голос» якобы не проходит в Раду.
По его словам, Порошенко проводит «финальную кампанию против партии Вакарчука», который забирает голоса «Европейской солидарности».
При этом политолог, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко заметил, что партия Порошенко использует тактику «выжженной земли».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Киевский международный институт социологии опубликовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который прошел с 3 по 13 июля. Так, если бы выборы в Верховную раду прошли в середине июля, то в парламент попали бы пять партий. В частности, 52,3% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 10,3% — за партию «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», 7,9% — за партию «Европейская Солидарность», 5,8% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 5,1% — за партию «Сила и Честь».
В то же время на грани проходного барьера оказались: партия «Голос» — 4% поддержки и партия «Оппозиционный блок» — с 3%.