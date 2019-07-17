Киев, , 16:44 — REGNUM

Украинские эксперты отмечают в соцсети Фейсбуке «подлость в действиях штаба партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в отношении партии «Голос» певца Святослава Вакарчука».

В частности, журналист Дмитрий Литвин проинформировал, что «Европейская солидарность» рассылает гражданам СМС-сообщения, в которых указывает, что партия «Голос» якобы не проходит в Раду.

«Вот характерный пример того, как в партии Порошенко мочат партию Вакарчука, пользуясь сомнительным соцопросом. Это подло, мерзко и типично в стиле Петра, который на этих выборах президента и парламента уже привнёс столько ненависти, лжи и мочилова приличных людей, что даже страшно», — пишет Литвин.

По его словам, Порошенко проводит «финальную кампанию против партии Вакарчука», который забирает голоса «Европейской солидарности».

«В чем задача? Закрепить за партией Вакарчука впечатление, что она не проходит. У Вакарчука избиратель в большинстве своем случайный — это люди, которые собираются пойти на выборы и хотят поддержать кого-то чистого в лагере проевропейских демократов. Партия Порошенко таких избирателей смущает — не очень-то и хочется поддерживать матерого коррупционера с 25-летним стажем в политике… Такие избиратели не без претензий к самому Вакарчуку, но у того реально неплохой набор людей в списке и нет багажа коррупции, так что могут и проголосовать», — заметил Литвин.

При этом политолог, директор Центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко заметил, что партия Порошенко использует тактику «выжженной земли».

«То, что партия Порошенко использует грязные технологии, тактику «выжженной земли» против «Голоса», партии Гройсмана (премьер-министр Владимир Гройсман — ред.) и других конкурентов, лишний раз свидетельствует, какие они «европейские», — отметил Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Киевский международный институт социологии опубликовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения, который прошел с 3 по 13 июля. Так, если бы выборы в Верховную раду прошли в середине июля, то в парламент попали бы пять партий. В частности, 52,3% проголосовали бы за партию «Слуга народа», 10,3% — за партию «Оппозиционная платформа — «За Жизнь», 7,9% — за партию «Европейская Солидарность», 5,8% — за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина», 5,1% — за партию «Сила и Честь».

В то же время на грани проходного барьера оказались: партия «Голос» — 4% поддержки и партия «Оппозиционный блок» — с 3%.