Киев, , 16:30 — REGNUM

Сегодня, 17 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос к следователям Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук юрист, экс-заместитель главы администрации президента Андрей Портнов.

«Порошенко сегодня не явился на допрос к следователям. Прогнозирую новую повестку и решение о принудительном приводе. Фигурант должен не только объяснить следствию, как он крал деньги у армии и отмывал их в офшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев. Ему нужно обязательно пройти через допросы, обыски, аресты активов и меру пресечения», — отметил Портнов.

По его словам, Порошенко «должен жить и постоянно думать о тюрьме, — посадят или не посмеют, отнимут имущество или не смогут, обнаружат ли новые счета, куда придут с обысками и как поведут себя его партнеры и соучастники после первых задержаний».

«В ближайшее время преступную организацию Порошенко ждёт новая реальность, несмотря на мандаты и бывшие регалии. Они останутся в абсолютном меньшинстве, без своего прокурора и без инерции прошлых лет», — считает Портнов.

Кроме того, он напомнил, что ранее издание Вести дозвонилось в пресс-службу Европарламента, где сообщили, что Порошенко не значится в списке приглашённых гостей на сегодняшнее заседание Европарламента.

«…раньше трусливый функционер сам выписывал всем повестки, санкционировал аресты имущества, меры пресечения и приговоры, а теперь прячется за выдуманными командировками и блокирующими работу следователей титушками. Но в принципе, это и неплохо. Пока следователи скрупулёзно прокладывают его путь в тюрьму, все должны ещё раз увидеть, что управляло нашей страной последние пять лет и в очередной раз понять, что ему нет места в нашем обществе, он должен быть изолирован и больше никогда не поднять голову. Ни он, ни его воровское кубло», — добавил Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что не получал повесток о вызове на допрос в ГБР и 17 июля посетит в Страсбург (Франция), где Европейский парламент выберет руководство Европейского Союза.

Напомним, в июне следователи ГБР изъяли оригиналы документов в некоторых подразделениях министерства обороны и на телеканале «Прямой» по факту расследования восьми уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Порошенко.