Киев, , 16:27 — REGNUM

«Постепенно Украина начнет процесс возврата части Донбасса, в частности, начинается решение гуманитарных проблем, готовится снятие блокады». Об этом 16 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

«Постепенно Донбасс будет возвращаться. Будут потихонечку деблокировать, минский процесс и «нормандский формат» будут потихонечку идти, не быстро, но шаг за шагом», — сказал Карасёв.

По его словам, возврат региона начнется с решения гуманитарных вопросов, в частности с активизации процесса обмена пленными.

«С гуманитарной разрядки, с гуманитарного решения проблем начинается длинный тернистый путь хоть не к храму, но к миру… Россияне ждали, что суд выпустит журналиста Кирилла Вышинского. Этого не произошло. Значит, до выборов вряд ли произойдет обмен», — пояснил Карасёв.

При этом он призвал Киев брать пример с Москвы и менять терминологию, снижать тональность заявлений.

«Сейчас называются «взаимоудерживаемые». Не говорят «пленные» или «заложники». Выработали более мягкую и нейтральную терминологию. Это надо делать и нам, если мы хотим возвращать Донбасс, нам надо менять терминологию. Пусть это будут «незаконные вооруженные формирования», «бандформирования», но не «террористы и сепаратисты»… Если мы хоти вернуть, то надо более мягче относиться. А то говорим «сепаратисты и террористы», а потом телемост. В такой лингвистической среде телемост не очень смотрится… Надо менять дискурс, делать его более нейтральным, более спокойным. За этой терминологией судьбы людей», — рассказал Карасёв.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил полное снятие экономической блокады с отдельных регионов Донбасса, если ДНР и ЛНР вернут «незаконно национализированные» предприятия региона законным собственникам.

При этом он пообещал упростить выдачу украинских пенсий пенсионерам Донецка и Луганска, в частности, делать обязательную отметку в Пенсионном фонде Украины раз в год, а не каждые два месяца.