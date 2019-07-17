Москва, , 16:23 — REGNUM

Окружные избирательные комиссии Москвы по факту выявления «мёртвых душ» в подписях кандидатов в депутаты Мосгордумы могут обратиться в правоохранительные органы, поскольку подделка подписей является уголовным преступлением. Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции 17 июля заявил председатель Московской городской комиссии Валентин Горбунов.

«Это уголовная ответственность», — напомнил Горбунов. По его мнению, по данным фактом следует «отправить материалы в правоохранительные органы». «У нас такая практика есть», — подчеркнул председатель Мосгоризбиркома.

Как сообщает РИА «Новости», в целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 «призраков» — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными. В том числе выявлено 340 подписей уже умерших людей, — добавляет ТАСС. «Если это перевести на структуру Вооруженных сил — целый батальон умерших набрали», — прокомментировал Валентин Горбунов.

Лидером по количеству использованных «мёртвых душ» оказался представитель партии «Возрождение России» Александр Загородних, данные умерших людей также использовали Александр Соловьев из «Справедливой России», Кирилл Гончаров из «Яблока», Владимир Родионов из «Народного альянса», самовыдвиженцы Дмитрий и Геннадий Гудковы, Любовь Соболь, Иван и Александр Ждановы, Иван Кульнев и Константинас Янкаускас.

Ранее на заседании избирательной комиссии по 43-му округу минутой молчания почтили память бывшего секретаря ТИК Лилии Симанковой, чья подпись была обнаружена в листах кандидата Любови Соболь. При этом, по данным «ФедералПресс», сама Соболь также присутствовала на заседании и пыталась прервать минуту молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 171 человек от партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 человек, в том числе — муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также два человека оппозиционного блогера Алексея Навального — юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и директор «фонда» Иван Жданов.