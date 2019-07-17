Нур-Султан, , 16:07 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил положение и состав национального совета общественного доверия при президенте республики. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе главы государства.

В положении сказано, что совет является консультативно-совещательным органом, целью которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности.

Члены совета займутся проведением общественной экспертизы проектов концепций, госпрограмм и других нормативных актов, рассмотрением значимых стратегических проблем и обеспечением конструктивного диалога между общественными группами.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании национального совета общественного доверия. Первое заседание совета запланировано на август 2019 года.

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