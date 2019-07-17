Душанбе, , 16:16 — REGNUM

Таджикско-афганская рабочая группа подготовит соглашение о строительстве железной дороги до конца августа 2019 года. Об этом 17 июля сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на заявление заместителя министра транспорта Таджикистана Сухроба Мирзозоды.

По его словам, после подписания соглашения начнутся работы по финансированию проекта. Отмечается, что стороны уже согласовали маршрут железной дороги.

Он добавил, что линия пройдет от района Джалолиддина Балхи до Нижнего Пянджа и продолжится по территории Афганистана: Шерхан Бандар — Кундуз — Мазори Шариф — Шибиргон — Андхой — Окина.

Напомним, в 2013 году был подписан меморандум о сотрудничестве при строительстве железной дороги между Таджикистаном, Туркменией и Афганистаном. Реализация проекта позволяла Душанбе выйти на международные рынки в обход территории Узбекистана.

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