Чанчунь, Китай, , 15:49 — REGNUM

Главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цзилинь на северо-востоке Китая находится под следствием, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.

Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Ян Кэцинь подозревается в серьезных нарушениях законов и партийной дисциплины, что фактически равняется обвинению в коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая также находится под следствием.

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