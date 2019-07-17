Чанчунь, Китай, 17 июля 2019, 15:49 — REGNUM
Главный прокурор Народной прокуратуры провинции Цзилинь на северо-востоке Китая находится под следствием, сообщает 17 июля агентство Синьхуа.
Как сообщили в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, Ян Кэцинь подозревается в серьезных нарушениях законов и партийной дисциплины, что фактически равняется обвинению в коррупции.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Цзилинь на северо-востоке Китая также находится под следствием.
Читайте ранее в этом сюжете: Политик из китайской провинции Цзилинь обвиняется во взяточничестве