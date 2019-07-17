Москва, , 15:45 — REGNUM

Лефортовский суд Москвы сегодня, 17 июля, продлил арест 13 из 24 украинских моряков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд продлил срок содержания под стражей в отношении 13 моряков на три месяца. В ближайшее время суд рассмотрит аналогичные ходатайства в отношении остальных задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест.

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